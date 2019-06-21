В Струнино проживают 130 многодетных семей

В Струнино проживают 130 многодетных семейКогда в большой семье старший ребёнок становится совершеннолетним, статус многодетной (а, соответственно, и всевозможные льготы) она теряет. И в этот момент закон, явно недоведённый до ума государственными мужами, демонстрирует россиянам «волчий оскал»...С поступлением на очное отделение ВУЗа 18-летнее чадо всё равно остаётся на обеспечении семьи. Не удивительно, что у родителей неизбежно возникают материальные трудности, ведь зарплаты у них не увеличиваются, а вот льготы на проезд, питание детей и оплату коммунальных услуг – исчезают, словно мираж.На данный момент в Струнино проживают 130 многодетных семей, 70% из них столкнулись с вышеописанной проблемой. Для многих семей чрезвычайно важно продлить статус на то время, пока старший ребёнок учится. Это будет большим подспорьем не только для родителей, но и для братьев и сестёр, которым только предстоит стать студентами, ведь льготы для их будущей жизни – надёжная точка опоры.«У меня 3 сына. С трудностями мы столкнулись, когда мой старший пошёл учиться в медицинский колледж на фельдшера. Естественно, что он ещё не зарабатывает сам и мы всё также продолжаем о нём заботиться. Но статус многодетной с нашей семьи сняли. С потерей льгот мы ощутили серьёзные финансовые трудности. Для нашей семьи это очень ощутимая проблема», - говорит председатель струнинской городской общественной организации многодетных семей «Семейный очаг» Юлия Озерова.Нельзя не отметить и ещё одну очевидную проблему. По закону государство должно помогать многодетным семьям обзаводиться собственными земельными участками. Правда это также касается только тех семей, в которых дети не достигли 18-летнего возраста. Например, в Струнино случилась следующая ситуация – в семье родился 3-й ребёнок, а старшему на тот момент было 17 с половиной лет. За полгода родители не успели оформить все необходимые документы, а, следовательно, они не смогли получить землю, как и другие льготы. Согласитесь - это не справедливо. Почему нельзя продлить статус, на 3-4 года, пока старший ребёнок не окончит учёбу и не станет жить самостоятельно?Именно этот вопрос и хотят задать Владимиру Путину струнинские многодетные семьи. В своём обращении, они намерены попросить президента: «принять закон о многодетных семьях и предусмотреть федеральные льготы для ребёнка из многодетной семьи до окончания им учебного заведения». Надеемся, что Владимир Владимирович их услышит...