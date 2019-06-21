28-летняя Дарина Эрвин опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа.
На нем 58-летний Александр Цекало предстал в одних плавках.
28-летняя Дарина Эрвин опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа.
На нем 58-летний Александр Цекало предстал в одних плавках.
Молодая супруга
продюсера обнародовала совместное с ним, а также кадр, где шоумен стоит в
океане в купальных шортах. "Кое-кто явно ненавидит океан", – приводит
подпись к публикации Дарины Эрвин
На фото Александр Цекало
выглядит очень счастливым. По всему видно, что артист явно безумно влюблен в
свою молодую жену. Кстати, он этого и не скрывает. Продюсер ранее сравнил
свою любовь к молодой жене с наркотической зависимостью. "Любовь
важнее всего. Вообще важнее всего. Важнее работы… Это же как наркотик… Любовь
все меняет… Я очень люблю Дарину", – делился он.
Сама же супруга Александра Цекало не спешит с
комментариями их отношений. Интервью девушка не дает, зато регулярно размещает романтичные снимки с продюсером в своем Instagram-аккаунте.
Напомним,
Дарина Эрвин стала четвертой женой Александра
Цекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз
в присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось минимум в 760 тысяч
рублей.
Как писали "Дни.ру", ранее жена показала, как занимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоит перед холстом в одних джинсах. "Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов...", – отметила Дарина Эрвин.