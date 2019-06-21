28-летняя Дарина Эрвин опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа. На нем 58-летний Александр Цекало предстал в одних плавках.

28-летняя Дарина Эрвин опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа.На нем 58-летний Александр Цекало предстал в одних плавках.Молодая супругапродюсера обнародовала совместное с ним, а также кадр, где шоумен стоит вокеане в купальных шортах. "Кое-кто явно ненавидит океан", – приводитподпись к публикации Дарины ЭрвинНа фото Александр Цекаловыглядит очень счастливым. По всему видно, что артист явно безумно влюблен всвою молодую жену. Кстати, он этого и не скрывает. Продюсер ранее сравнилсвою любовь к молодой жене с наркотической зависимостью. "Любовьважнее всего. Вообще важнее всего. Важнее работы… Это же как наркотик… Любовьвсе меняет… Я очень люблю Дарину", – делился он.Сама же супруга Александра Цекало не спешит скомментариями их отношений. Интервью девушка не дает, зато регулярно размещает романтичные снимки с продюсером в своем Instagram-аккаунте.Напомним,Дарина Эрвин стала четвертой женой АлександраЦекало. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллзв присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось минимум в 760 тысячрублей.Как писали "Дни.ру", ранее жена показала, как занимается творчеством. В соцсетях она опубликовала снимок, на котором стоит перед холстом в одних джинсах. "Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов...", – отметила Дарина Эрвин.