УЖКХ должно было эффективно использовать деньги, предназначенные на строительство очистных сооружений канализации

УЖКХ должно было эффективно использовать деньги, предназначенные на строительство очистных сооружений канализацииБывшего начальника муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешково подозревают в служебном подлоге.С апреля 2016 по январь 2018 года муниципальное образование участвовало в реализации программы «Комплексное развитие моногородов», в рамках УЖКХ должно было эффективно использовать бюджетные средства, предназначенные на строительство очистных сооружений канализации в Камешково.В рамках муниципального контракта на 322 миллиона рублей подрядчиком выступила столичная компания ООО «МехСтройТранс», которая после получения аванса и выполнения незначительного объёма работ, исчезла.В ноябре 2016 года подрядчика заменили, им стала московская фирма ООО «МосДорСтрой».Зная, что к сроку окончания контракта подрядчик не справился, преследуя собственные интересы продемонстрировать успешность исполнения должностных обязанностей, начальник УЖКХ подписала пакет документов о приёмке работ и дала указание произвести оплату.Подрядчику незаконно перечислили около 5 миллионов 200 тысяч рублей.После получения денег, представители ООО «МосДорСтрой», перестали выходить на связь и скрылись.Расследование уголовного дела продолжается.