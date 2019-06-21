В последнее время Елена Малышева не перестает всех удивлять. На этот раз она выложила новый пост в Instagram, в котором сделала внезапное заявление. Публика не ожидала ничего подобного от звезды.

В последнее время Елена Малышева не перестает всех удивлять. На этот раз она выложила новый пост в Instagram, в котором сделала внезапное заявление. Публика не ожидала ничего подобного от звезды.На фото телеведущая, улыбаясь, держит в руках сумку, из которой торчат белые туфли на шпильке. Знаменитость заявила, что она сняла обувь на каблуке и два часа шла пешком до дома. "Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал. И все-таки, я рада!", – подписала снимок довольная собой Елена.Малышева рассказала, что компанию ей составил юрист Айдын Джебраилов, за что она выражает ему "задушевное спасибо". По ее мнению, друг проявил настоящее мужество и героизм.Подписчики пришли в восторг от поступка телеведущей. "Молодцы! Подаете пример всем!", "Вы очень сильная женщина!", "Я обожаю вас и не устаю это повторять. Умнейшая!", – заваливали комплиментами обожатели.Нашлись и те, кто увидел в откровении звезды подвох. "Странно. У меня сотовый показывает 22 тысячи шагов, и не более 300 килокалорий", – заподозрил Малышеву в обмане пользователь Сети."Вот и не правда! Столько килокалорий не сгорят за 10 километров!", – утверждает критик.Многие подумали, что знаменитость прошлась по городу совсем без обуви. "Босиком? Как босиком? Больно же! Вы же наверняка стерли ступни в кровь!" – забеспокоились пользователи.Но звезда Первого канала быстро всех успокоила. "Конечно же, нет! В кедах. Поэтому туфли в сумке!", – ответила Малышева.Отметим, для Елены такой эксперимент оказался кране непривычным. Она призналась, что проделала такой долгий пеший маршрут впервые в жизни.