Адвокат Сергей Жорин поделился мыслями по поводу нового завещания отравленного Бари Алибасова. По его словам, вряд ли какой-либо нотариус решится заверить спорный документ: похоже, в дееспособности руководителя группы На-На есть сомнения.

Адвокат Сергей Жорин поделился мыслями по поводу нового завещания отравленного Бари Алибасова. По его словам, вряд ли какой-либо нотариус решится заверить спорный документ: похоже, в дееспособности руководителя группы "На-На" есть сомнения.Любой специалист определит без каких-либо тестов, что Бари Алибасов пока еще не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Странное состояние знаменитого продюсера является серьезными препятствием к тому, чтобы узаконить новое завещание, уверен Жорин.По его словам, нотариус в любом случае должен будет удостовериться в дееспособности Алибасова. На этом этапе, по его мнению, наверняка возникнут проблемы. "Если человек неадекватен, нотариус не имеет права заверять какой-либо документ, он отказывает лицу, которое к нему обратилось", – цитирует адвоката ."Так что я сомневаюсь, что, учитывая публичность этой ситуации, какой-либо нотариус решится нотариально заверить завещание Бари Каримовича", – подчеркнул Жорин.Защитник отметил, что любые действия с завещанием до выздоровления Алибасова будут считаться незаконными. Более того, нотариус, заверивший такой документ, может понести наказание.Жорин заявил, что пока не выходит на связь с Алибасовым. "Надо дать человеку время прийти в себя, оставить его немножко в покое", – добавил он.Напомним, что Бари Алибасов после того, как вышел из комы. Наследников звездного продюсера новый документ крайне огорчил.