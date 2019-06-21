Звезда фильмов Экипаж, Чародеи и Человек с бульвара Капуцинов борется с онкологией. Актриса Александра Яковлева вышла на сцену, несмотря на тяжелый недуг.

Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и"Человек с бульвара Капуцинов" борется с онкологией. Актриса АлександраЯковлева вышла на сцену, несмотря на тяжелый недуг.На выступлении знаменитости в ДК "Царскосельский" в Пушкине был полный зал – поклонникивыстраивались в очередь, чтобы увидеть актерскую игру любимицы. Почти всепришли с цветами.По словам члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, хорошо, что люди начинаютучиться ценить любимых артистов еще при жизни. , поего словам, сделала в этом направлении большой прорыв."Она не стала скрывать свою болезнь и не только не опустиларуки, но еще и решила вернуться на сцену. Ее "последним желанием"стала просьба к зрителям прийти на спектакль, чтобы эти деньги помогли ейизлечиться от тяжелого недуга. Она против, чтобы ей эти деньги жертвовали,она хочет их заработать. Бенефис актрисы прошел с аншлагом, не было ни одногосвободного места. Рад, что услышали ее призыв на эфире, ей помог АндрейМалахов, за это я ему благодарен. Я тоже призвал людей не оставатьсяравнодушными и пойти на "прощальный спектакль". Надеюсь, такихспектаклей в ее жизни будет еще очень много", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".Напомним, не так давно появилась впрограмме Андрея Малахова. В студии ток-шоу артистка рассказала о своем недугеи пригласила зрителей на спектакль. Поклонники тут же откликнулись и занесколько дней скупили все билеты.