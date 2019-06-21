Звезда фильмов Экипаж, Чародеи и
Человек с бульвара Капуцинов борется с онкологией. Актриса Александра
Яковлева вышла на сцену, несмотря на тяжелый недуг.
Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и
"Человек с бульвара Капуцинов" борется с онкологией. Актриса Александра
Яковлева вышла на сцену, несмотря на тяжелый недуг.
На выступлении знаменитости в ДК "Царскосельский" в Пушкине был полный зал – поклонники
выстраивались в очередь, чтобы увидеть актерскую игру любимицы. Почти все
пришли с цветами.
По словам члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, хорошо, что люди начинают
учиться ценить любимых артистов еще при жизни. , по
его словам, сделала в этом направлении большой прорыв.
"Она не стала скрывать свою болезнь и не только не опустила
руки, но еще и решила вернуться на сцену. Ее "последним желанием"
стала просьба к зрителям прийти на спектакль, чтобы эти деньги помогли ей
излечиться от тяжелого недуга. Она против, чтобы ей эти деньги жертвовали,
она хочет их заработать. Бенефис актрисы прошел с аншлагом, не было ни одного
свободного места. Рад, что услышали ее призыв на эфире, ей помог Андрей
Малахов, за это я ему благодарен. Я тоже призвал людей не оставаться
равнодушными и пойти на "прощальный спектакль". Надеюсь, таких
спектаклей в ее жизни будет еще очень много", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".
Напомним, не так давно появилась в
программе Андрея Малахова. В студии ток-шоу артистка рассказала о своем недуге
и пригласила зрителей на спектакль. Поклонники тут же откликнулись и за
несколько дней скупили все билеты.