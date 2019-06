Компания Universal Music представила неизданную песню лидера легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Клип на композицию Time Waits For No One появился на сайте Youtube.

Песня была записана в 1986 году для мюзикла под названием Time, но по неизвестным причинам была надолго забыта. Музыкант и продюсер Дейв Кларк обнаружил ее два года назад, исследуя записи знаменитого артиста, и тут же принялся за работу. Результат своих трудов он представил в Сети.Для клипа специалисты отреставрировали старое видео с вокалистом Queen. "В этом ролике вы увидите Фредди Меркьюри во всем его великолепии. Единственным аккомпанементом здесь является пианино, которое подчеркивает один из самых любимых и невероятных голосов", – говорится в описании к ролику.