В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
По словам парламентария, Зеленский понимает, что обязан
прекратить войну на востоке страны. Этот вопрос глава Незалежной намерен решать
напрямую с Путиным, подчеркнул депутат. При этом Зеленский продолжает повторять, что Донбасс и Крым – территории Украины и никаких компромиссов по этим вопросам быть не может.
Поплавский утверждает, что Зеленский нацелен на конкретный результат. По его словам, перед встречей проводятся серьезные
подготовительные работы, согласовываются дипломатические каналы. Лишь после
этого президенты принимают согласованные решения, отметил законодатель в эфире
телеканала "112 Украина".
Окончание войны в Донбассе было одним из главных обещаний
Зеленского в ходе предвыборной кампании. Комментируя происходящее в регионе,
который на днях подвергся мощному обстрелу украинской армии, Путин подчеркнул: в том, что делает, нет ничего
смешного. "Это не комедия, это трагедия", – заявил российский лидер
20 июня в ходе прямой линии.
В Киеве по-прежнему отказываются вести диалог с Донецкой и
Луганской республиками, продолжая экономическую и транспортную блокаду
региона, посетовал Путин. Украинское руководство во главе с Зеленским не делает
ничего для прекращения конфликта, подчеркнул он.
О том, что на переговорах с Путиным будет поднята тема
Донбасса и Крыма, рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
Бывший юморист намерен настаивать на украинской принадлежности двух регионов.