Актер обратился к президенту России. Дмитрий Певцов надеется, что его просьба будем услышана и удовлетворена.

Актер обратился к президенту России. Дмитрий Певцов надеется, что егопросьба будем услышана и удовлетворена.Артист записал видеообращение на своей странице в Instagram. Он набрался смелости и попросил, чтобы Владимир Путин выделил здание под театр для курсаДмитрия Певцова.Он также отметил, что понимает, что в Москве лишних помещений под театрнет, поэтому попросил президента работать в ДК им. Горбунова, где раньше былТеатр мюзикла. "Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, котороевнесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм", – заключил