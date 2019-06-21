Актер обратился к президенту России. Дмитрий Певцов надеется, что его
просьба будем услышана и удовлетворена.
Актер обратился к президенту России. Дмитрий Певцов надеется, что его
просьба будем услышана и удовлетворена.
Артист записал видеообращение на своей странице в Instagram. Он набрался смелости и попросил, чтобы Владимир Путин выделил здание под театр для курса
Дмитрия Певцова.
Он также отметил, что понимает, что в Москве лишних помещений под театр
нет, поэтому попросил президента работать в ДК им. Горбунова, где раньше был
Театр мюзикла. "Мы готовы наполнить это здание театральным содержанием, которое
внесет веру, добро, любовь, радость, надежду, свет и патриотизм", – заключил