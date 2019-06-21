Знаменитая гимнастка Алина Кабаева редко радует общением с поклонниками. Россиян будоражит любая новая информация об одной из лучших гимнасток мира. Даже архивные видео, всплывающие в Сети, вызывают небывалый ажиотаж.
Знаменитая гимнастка Алина Кабаева редко радует общением с поклонниками. Россиян будоражит любая новая информация об одной из лучших гимнасток мира. Даже архивные видео, всплывающие в Сети, вызывают небывалый ажиотаж.
Бурю эмоций вызвало и откровенное интервью Алины Кабаевой, которое появилось в одном из ее фан-сообществ в социальной сети Instagram. Молодая гимнастка рассказала журналисту о личном.
"Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила – в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас", – рассказывает 20-летняя Кабаева. Спортсменка призналась, что ей очень нравится, когда ей аплодируют, когда ее любит публика.
Чемпионка рассказала, что ей часто хотелось отказаться от любимого дела. "Вспоминаешь, что ты очень много работала, и бросить все это за один день просто невозможно", – заключила она.
Россиян по-настоящему взбудоражили . "Интересно чтобы она сейчас сказала, спустя 20 лет. Как изменилось ее ценности в жизни?" – вопрошает один из подписчиков. "А еще она в этом интервью сказала, что никогда не снимется для Playboy и сдержала обещание", – вспоминает второй.