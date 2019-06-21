Знаменитая гимнастка Алина Кабаева редко радует общением с поклонниками. Россиян будоражит любая новая информация об одной из лучших гимнасток мира. Даже архивные видео, всплывающие в Сети, вызывают небывалый ажиотаж.

Знаменитая гимнастка Алина Кабаева редко радует общением с поклонниками. Россиян будоражит любая новая информация об одной из лучших гимнасток мира. Даже архивные видео, всплывающие в Сети, вызывают небывалый ажиотаж.Бурю эмоций вызвало и откровенное интервью Алины Кабаевой, которое появилось в одном из ее фан-сообществ в социальной сети Instagram. Молодая гимнастка рассказала журналисту о личном."Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила – в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас", – рассказывает 20-летняя Кабаева. Спортсменка призналась, что ей очень нравится, когда ей аплодируют, когда ее любит публика.Чемпионка рассказала, что ей часто хотелось отказаться от любимого дела. "Вспоминаешь, что ты очень много работала, и бросить все это за один день просто невозможно", – заключила она.Россиян по-настоящему взбудоражили . "Интересно чтобы она сейчас сказала, спустя 20 лет. Как изменилось ее ценности в жизни?" – вопрошает один из подписчиков. "А еще она в этом интервью сказала, что никогда не снимется для Playboy и сдержала обещание", – вспоминает второй.