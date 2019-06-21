Экс-резидент Украины Петр Порошенко, против которого завели пять уголовных дел, изо всех сил старается понравиться новому главе государства Владимиру Зеленского. Бывший лидер Незалежной бросился помогать своему недавнему сопернику, преследуя личные корыстные интересы.

Экс-резидент Украины Петр Порошенко, против которого завели пять уголовных дел, изо всех сил старается понравиться новому главе государства Владимиру Зеленского. Бывший лидер Незалежной бросился помогать своему недавнему сопернику, преследуя личные корыстные интересы.Накануне Верховный суд Украины встал на сторону Зеленского,который распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы депутатскогокорпуса на конец июля. По мнению киевского адвоката Татьяны Монтян, вердиктсудей – "заслуга" Порошенко.Юрист полагает, что экс-президент дал команду подконтрольнымсудьям поддержать решение Зеленского. Если Порошенко будет ждать, то часть егоэлектората может переманить на свою сторону музыкант Святослав Вакарчук и егопартия "Голос", уверена Монтян. Она утверждает, что Вакарчукаподдерживает олигарх Игорь Пинчук и американский финансист Джордж Сорос."Представляете, какие чувства испытывал Порошенко – онвынужден дать своим судьям команду все-таки поддержать Зеленского и идти навыборы в Верховную раду 21-го июля!" – заявила в своем видеоблоге киевскийадвокат.Последнее время Петр Порошенко все чаще выступает с примирительнымизаявлениями в адрес Зеленского. Экс-президент в недавнем эфире на одном изтелеканалов гарантировал, что сделает все возможное для помощи новому лидеруНезалежной. Более того, в окружении Порошенко решили отказаться от критикиЗеленского.Создается впечатление, что потерпевший сокрушительныйразгром на выборах экс-президент подлизывается к новому руководству страны.Против Порошенко возбуждено уже пять уголовных дел, перед ним стоит реальнаяперспектива тюремного заключения.Бывшего главу государства обвиняют в госизмене,узурпации судебной власти, коррупции, отправке моряков в Керченский пролив вноябре прошлого года. В таких условиях Порошенко пытается заручиться поддержкойЗеленского и обеспечить хотя бы собственную безопасность и иммунитет.