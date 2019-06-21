Экс-резидент Украины Петр Порошенко, против которого завели пять уголовных дел, изо всех сил старается понравиться новому главе государства Владимиру Зеленского. Бывший лидер Незалежной бросился помогать своему недавнему сопернику, преследуя личные корыстные интересы.
Экс-резидент Украины Петр Порошенко, против которого завели пять уголовных дел, изо всех сил старается понравиться новому главе государства Владимиру Зеленского. Бывший лидер Незалежной бросился помогать своему недавнему сопернику, преследуя личные корыстные интересы.
Накануне Верховный суд Украины встал на сторону Зеленского,
который распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы депутатского
корпуса на конец июля. По мнению киевского адвоката Татьяны Монтян, вердикт
судей – "заслуга" Порошенко.
Юрист полагает, что экс-президент дал команду подконтрольным
судьям поддержать решение Зеленского. Если Порошенко будет ждать, то часть его
электората может переманить на свою сторону музыкант Святослав Вакарчук и его
партия "Голос", уверена Монтян. Она утверждает, что Вакарчука
поддерживает олигарх Игорь Пинчук и американский финансист Джордж Сорос.
"Представляете, какие чувства испытывал Порошенко – он
вынужден дать своим судьям команду все-таки поддержать Зеленского и идти на
выборы в Верховную раду 21-го июля!" – заявила в своем видеоблоге киевский
адвокат.
Последнее время Петр Порошенко все чаще выступает с примирительными
заявлениями в адрес Зеленского. Экс-президент в недавнем эфире на одном из
телеканалов гарантировал, что сделает все возможное для помощи новому лидеру
Незалежной. Более того, в окружении Порошенко решили отказаться от критики
Зеленского.
Создается впечатление, что потерпевший сокрушительный
разгром на выборах экс-президент подлизывается к новому руководству страны.
Против Порошенко возбуждено уже пять уголовных дел, перед ним стоит реальная
перспектива тюремного заключения.
Бывшего главу государства обвиняют в госизмене,
узурпации судебной власти, коррупции, отправке моряков в Керченский пролив в
ноябре прошлого года. В таких условиях Порошенко пытается заручиться поддержкой
Зеленского и обеспечить хотя бы собственную безопасность и иммунитет.