До открытия XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске осталось три недели. В этом году он откроет новых звезды, новые площадки, но будет все таким же интересным, насыщенным, ярким. Главным сюрпризом станет появление на фестивале Софии Ротару.

До открытияXXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" осталось три недели. В этом году он откроет новых звезды, новые площадки, но будет все таким же интересным, насыщенным, ярким. Главным сюрпризом станет появление на фестивале Софии Ротару.Слухи об участии главной эстрадной "хуторянки" в этом празднике ходили давно. Но сейчас они получили официальное подтверждение. Директор фестиваля Глеб Лапицкий в интервью заверил, что на закрытии "Базара" Ротару появится непременно.За удовольствие побывать на закрытии форума надо выложить от 48 до 113 белорусских рублей (1500– 3500 российских), что недорого, если учесть обилие звездных имен в афише. Главной же артисткой вечера станет София Ротару.В России она принципиально не выступает и не снимается уже много лет – не хочет, чтобы земляки на Украине думали, будто она поет для "агрессоров" и "оккупантов". По этой же причине не посещает теперь российский Крым, где у нее есть и большой дом, и отельный бизнес.Так что единственный шанс у российских поклонников увидеть 71-летнюю Народную артистку Украины – поехать в соседнюю Беларусь. На празднике, который лично патронируется президентом Александром Лукашенко, София Ротару – всегда желанный гость, ее ждут с распростертыми объятиями.Напомним, что впервые на фестиваль в Витебск она приехала в 1993 году и приняла участие в гала-концерте мастеров искусств Украины. В 1997-м София Михайловна выступила на сцене Летнего амфитеатра в юбилейной программе, посвященной 25-летию творческой деятельности. А в 1999, 2003, 2007, 2009 годах давала сольные концерты и была удостоена Специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и именной звезды на Аллее звезд.