Похищенное имущество оперативники обнаружили в одном из местных ломбардов.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В марте текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры, в которой она проживала, пропали золотые украшения. Ущерб, причинённый собственнице, составил 13 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого в одном из ломбардов обнаружили похищенное имущество.В дальнейшем была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался родственник потерпевшей.По версии следствия, фигурант, неоднократно бывавший в гостях у девушки, знал, где хранятся ценные вещи. Похитив ключи от входной двери и дождавшись момент, когда хозяйки не будет дома, злоумышленник проник в квартиру и украл золото.Свою вину в содеянном фигурант признал, пояснив, что совершил хищение, чтобы отдать денежный долг.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.