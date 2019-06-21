Продюсер Black Star Егор Глеб оказался в центре скандала после известия о романе с 40-летней певицей Ани Лорак. На него с дикими обвинениями набросилась бывшая жена.
Продюсер Black Star Егор Глеб оказался в центре скандала после известия о романе с 40-летней певицей Ани Лорак. На него с дикими обвинениями набросилась бывшая жена.
Как оказалось, Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной Решетняк (Tayanna). В одном из интервью она крепко приложила бывшего мужа.
Певица пожаловалась, что он неоднократно ей изменял. Она сказала, что до сих пор не может простить Глеба. Но это еще не самое страшное: были у продюсера и другие грехи.
Решетняк заявила, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, Греб поднимал на нее руку, когда они были в браке. "Не будем говорить о градации, как он бил, но это было", – подчеркнула она.
"Это самая большая рана, которая может быть у женщины", – отметила певица.
Терпение Решетняк лопнуло спустя три года после свадьбы: измены добили исполнительницу, и она подала на развод. От этого брака у пары остался сын Даниэль, пишет РБК-Украина.
В конечном счете Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней . Поклонники очень переживают за певицу: ведь она только недавно развелась, и, по слухам, причиной тому стали измены любимого.
Были и те, кто не упустил шанса покритиковать звезду. "По-моему, вообще жизнь ничему не учит. Бегущая по граблям", – врезал ей один из комментаторов.