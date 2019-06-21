Продюсер Black Star Егор Глеб оказался в центре скандала после известия о романе с 40-летней певицей Ани Лорак. На него с дикими обвинениями набросилась бывшая жена.

Продюсер Black Star Егор Глеб оказался в центре скандала после известия о романе с 40-летней певицей Ани Лорак. На него с дикими обвинениями набросилась бывшая жена.Как оказалось, Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной Решетняк (Tayanna). В одном из интервью она крепко приложила бывшего мужа.Певица пожаловалась, что он неоднократно ей изменял. Она сказала, что до сих пор не может простить Глеба. Но это еще не самое страшное: были у продюсера и другие грехи.Решетняк заявила, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, Греб поднимал на нее руку, когда они были в браке. "Не будем говорить о градации, как он бил, но это было", – подчеркнула она."Это самая большая рана, которая может быть у женщины", – отметила певица.Терпение Решетняк лопнуло спустя три года после свадьбы: измены добили исполнительницу, и она подала на развод. От этого брака у пары остался сын Даниэль, пишет РБК-Украина.В конечном счете Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней . Поклонники очень переживают за певицу: ведь она только недавно развелась, и, по слухам, причиной тому стали измены любимого.Были и те, кто не упустил шанса покритиковать звезду. "По-моему, вообще жизнь ничему не учит. Бегущая по граблям", – врезал ей один из комментаторов.