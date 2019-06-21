По словам потерпевшей, около подъезда на нее напал неизвестный мужчина и начал душить, после чего открыто похитил мобильный телефон и скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Лосиноостровскому району задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении.К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы в ночное время обратилась 25-летняя жительница района, которая сообщила, что несколько минут назад около подъезда на нее напал неизвестный мужчина и начал ее душить, после чего открыто похитил мобильный телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.Сотрудники полиции по горячим следам через 10 минут задержали во дворовой территории района подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий, у которого при себе находился мобильный телефон обратившейся женщины.Следствием Отдела МВД России по Лосиноостровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06 29