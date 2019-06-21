Летом отечественные знаменитости стали делать еще более абсурдные заявления и еще больше удивлять несуразными поступками. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года.

Летом отечественные знаменитости стали делать еще более абсурдные заявления и еще больше удивлять несуразными поступками. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года.Со дня смерти Юлии Началовой прошло более трех месяцев, но по закону вступить в наследство ее родные смогут только через полгода. Тогда можно будет снять деньги с банковских счетов, распорядиться движимым и недвижимым имуществом.Нотариус, который занимается вопросами наследства, пояснил "Дни.ру", что в российском законодательстве существует семь очередей. В состав первой входят самые близкие родственники умершего – муж, дети, родители. Поскольку Юлия Началова на момент смерти была не замужем, ее состояние делится поровну между отцом Виктором Васильевичем, матерью Таисией Николаевной и дочкой Верой.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года, читайте ви специальных