Пользователю предлагали приобрести электроудочки
Пользователю предлагали приобрести электроудочки
Прокуратура Петушинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об информации, в ходе которой специалисты обнаружили сайты, на которых разместили информацию о продаже электроудочек.
Пользователю предлагали приобрести электроудочки мощностью от 1 тысячи до 1,6 тысячи ватт, которые предназначены для увеличения улова рыбы за счёт воздействия на неё током.
В Октябрьский районный суд направили два административных исковых заявления. Прокуратура требовала признать эту информацию запрещенной.
Требования прокурора удовлетворены.