Пользователю предлагали приобрести электроудочки

Пользователю предлагали приобрести электроудочкиПрокуратура Петушинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об информации, в ходе которой специалисты обнаружили сайты, на которых разместили информацию о продаже электроудочек.Пользователю предлагали приобрести электроудочки мощностью от 1 тысячи до 1,6 тысячи ватт, которые предназначены для увеличения улова рыбы за счёт воздействия на неё током.В Октябрьский районный суд направили два административных исковых заявления. Прокуратура требовала признать эту информацию запрещенной.Требования прокурора удовлетворены.