В центре Тбилиси у здания парламента Грузии митингующие и бойцы спецназа МВД страны вступили в открытое противостояние. На месте событий слышны выстрелы.

В центре Тбилиси у здания парламента Грузии митингующие и бойцы спецназа МВД страны вступили в открытое противостояние. На месте событий слышны выстрелы.По информации местных СМИ, для разгона демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ и водометы, но митингующие отступать не собираются и пытаются перейти в наступление.Манифестанты используют все попадающееся им под руку, в том числе, рекламные баннеры и металлические конструкции, а также забрасывают полицейских бутылками. Есть пострадавшие.Как сообщалось, собравшиеся у грузинского парламента манифестанты требуют отставки спикера и министра внутренних дел страны. Они пытаются прорваться в здание законодательного органа Грузии, для разгона протестующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав страны сообщает о 52 пострадавших, среди которых 38 полицейских, напоминает ТАСС.Причиной массового митинга стал скандал с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В качестве президента МАП Сергей Гаврилов открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он обратился к делегатам, сидя в кресле председателя грузинского парламента. Представители парламента не дали возможность продолжить работу Генассамблеи, российская делегация приняла решение об отъезде.