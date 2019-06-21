Для разгона участников продолжающегося с минувшего четверга митинга в центре Тбилиси на проспекте Руставели полиция применила спецсредства - слезоточивый газ, резиновые пули, акустические пушки и водометы.

Для разгона участников продолжающегося с минувшего четверга митинга в центре Тбилиси на проспекте Руставели полиция применила спецсредства — слезоточивый газ, резиновые пули, акустические пушки и водометы.Несмотря на то, что ранее местным правоохранителям удалось оттеснить манифестантов от прилегающей к зданию грузинского парламента территории, часть участников митинга продолжают оказывать активное сопротивление, бросая в сотрудников полиции и бойцов спецназа различные предметы. Ситуация продолжает оставаться напряженной, передает "Интерфакс".По последней информации, при разгоне митинга пострадали 52 человека, в том числе, 38 полицейских. Грузинские СМИ сообщают о трех пострадавших журналистах, передает ТАСС. Так, по данным РИА Новости, во время акции протеста продюсер видеоагентства Ruptly был травмирован резиновой пулей в тот момент, когда вел прямую трансляцию. Журналист рассказал, что грузинский спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ, и он вдруг почувствовал резкую боль в области печени. Обнаружив кровотечение, пострадавший обратился в скорую помощь.Как сообщалось, накануне вечером участники митинга, на котором выдвигались требования отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, пытались ворваться в здание законодательного органа. Протестующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.