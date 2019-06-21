Протесты против строительства в Ленском районе Архангельской области современного экотехнопарка продолжаются уже несколько месяцев. Судя по последним новостям, к тлеющему конфликту между местными жителями и строителями пытаются примазаться разного рода радикалы и провокаторы.

Протесты против строительства в Ленском районе Архангельской области современного экотехнопарка продолжаются уже несколько месяцев. Судя по последним новостям, к тлеющему конфликту между местными жителями и строителями пытаются примазаться разного рода радикалы и провокаторы.Создается впечатление, что тем, кто старается разжечь огонь протеста, совершенно наплевать на диалог, который выстраивают инвесторы проектас местными жителями. Не исключено, что задача различных деструктивных элементовзаключается в создании вокруг экотехнопарка в Шиесе нездоровой истерии.И врядли интерес таких людей лежит в плоскости экологии. Нанятых провокаторов найтиможно всегда, были бы те, кто готов заплатить.В начале лета российские СМИ облетела любопытная новость.Полицейские едва успели снять с поезда "Москва-Воркута" группу футбольныхфанатов, собиравшихся нагрянуть в Урдому и на Шиес. Нетрудно предположить, чтов Поморье крепкие ребята отправились вовсе не из-за спортивного интереса.Сообщалось, что перехваченные правоохранителями фанаты былилишь частью тех, кто направлялся к Шиесу для полномасштабной провокации."Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июняготовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес вАрхангельской области", – писало агентство со ссылкой на Telegram-канал Mash.Позже к фанатам должны были присоединиться экстремисты иззапрещенных в России ультраправых организаций, . Можно толькопредставить, с какими "подарками" ехали к месту протеста профессиональныеучастники любых беспорядков, выступающие за свержение действующей власти.Примечательно, что около половины задержанных оказалисьжителями других регионов. В отношении них было составлено 30 протоколов обадминистративных нарушениях.Как журналистам замначальника полиции по охранеобщественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев,большая часть задержанных прибыла из Москвы и Санкт-Петербурга. И это официальные данные, сомневаться вкоторых не приходится. Что было бы, если эти люди добрались до Шиеса иприсоединились к протестующим?Судя по всему, провокаторы и дальше будут пытаться стравитьместных жителей и строителей будущего экотехнопарка. Создается впечатление, чторадикалам важно, чтобы конфликт не угасал. Экология и защита окружающей средытут ни при чем. Как говорится – ничего личного, только деньги.