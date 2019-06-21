Протесты против строительства в Ленском районе Архангельской области современного экотехнопарка продолжаются уже несколько месяцев. Судя по последним новостям, к тлеющему конфликту между местными жителями и строителями пытаются примазаться разного рода радикалы и провокаторы.
Протесты против строительства в Ленском районе Архангельской области современного экотехнопарка продолжаются уже несколько месяцев. Судя по последним новостям, к тлеющему конфликту между местными жителями и строителями пытаются примазаться разного рода радикалы и провокаторы.
Создается впечатление, что тем, кто старается разжечь огонь протеста, совершенно наплевать на диалог, который выстраивают инвесторы проекта
с местными жителями. Не исключено, что задача различных деструктивных элементов
заключается в создании вокруг экотехнопарка в Шиесе нездоровой истерии.
И вряд
ли интерес таких людей лежит в плоскости экологии. Нанятых провокаторов найти
можно всегда, были бы те, кто готов заплатить.
В начале лета российские СМИ облетела любопытная новость.
Полицейские едва успели снять с поезда "Москва-Воркута" группу футбольных
фанатов, собиравшихся нагрянуть в Урдому и на Шиес. Нетрудно предположить, что
в Поморье крепкие ребята отправились вовсе не из-за спортивного интереса.
Сообщалось, что перехваченные правоохранителями фанаты были
лишь частью тех, кто направлялся к Шиесу для полномасштабной провокации.
"Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня
готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в
Архангельской области", – писало агентство со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Позже к фанатам должны были присоединиться экстремисты из
запрещенных в России ультраправых организаций, . Можно только
представить, с какими "подарками" ехали к месту протеста профессиональные
участники любых беспорядков, выступающие за свержение действующей власти.
Примечательно, что около половины задержанных оказались
жителями других регионов. В отношении них было составлено 30 протоколов об
административных нарушениях.
Как журналистам замначальника полиции по охране
общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев,
большая часть задержанных прибыла из Москвы и Санкт-Петербурга. И это официальные данные, сомневаться в
которых не приходится. Что было бы, если эти люди добрались до Шиеса и
присоединились к протестующим?
Судя по всему, провокаторы и дальше будут пытаться стравить
местных жителей и строителей будущего экотехнопарка. Создается впечатление, что
радикалам важно, чтобы конфликт не угасал. Экология и защита окружающей среды
тут ни при чем. Как говорится – ничего личного, только деньги.