В ходе Прямой линии, которая в этот раз продолжалась чуть более четырех часов, президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос. Всего же за полторы недели подготовки к программе россияне прислали около 2 миллионов обращений.

В ходе "Прямой линии", которая в этот раз продолжалась чуть более четырех часов, президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос. Всего же за полторы недели подготовки к программе россияне прислали около 2 миллионов обращений.В начале "Прямой линии" глава государства отметил, что самыми важными темами, которые сейчас волнуют россиян, являются уровень доходов, здравоохранение, ситуация с мусором и работа ЖКХ. В обсуждении этих проблем участвовали также профильные министры и руководители регионов.В частности, говоря о ситуации с реальными доходами граждан, Путин признал, что в течение нескольких последних лет они сокращались. Однако сейчас доходы постепенно восстанавливаются."По реальной заработной плате: в 2018 году темп роста был 8,5%, сейчас у нас — 2%, в мае посчитали 2,8%. Мы повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума", — рассказал президент, добавив, что индексация пенсий по старости в 2019 году составила 7,05%.При этом главным условием роста уровня жизни глава государства назвал повышение производительности труда и развитие экономики.В числе самых часто задаваемых вопросов в этот раз оказались вопросы о свалках и переработке мусора. Президент пообещал лично контролировать реализацию реформы в этой области, отметив, что результат в этой области должен быть виден сразу. "Люди должны видеть результат, и это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет", — подчеркнул глава государства.В ходе прямого эфира Владимир Путин также рассказал о реализации национальных проектов. Для их финансирования правительство РФ пошло, в том числе, и на повышение НДС с 18% до 20%, напомнил он. Президент пояснил, что несмотря на "некоторые негативные факторы", нацпроекты позволяют сконцентрировать ресурсы таким образом, чтобы добиться определенного прорыва. "Результаты должны чувствоваться уже сейчас — в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах", — указал глава государства.Еще одной злободневной темой в ходе "Прямой линии" стала борьба с коррупцией. "Я чувствую ответственность за это безобразие", — сообщил Владимир Путин, подчеркнув, что уголовные дела по коррупционным преступлениям должны вестись гласно и доводиться до конца."Чиновники, представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. И с них будет всегда особый спрос", — предупредил президент.Отвечая на вопросы об отношениях России с зарубежными странами, Владимир Путин подчеркнул, что здесь в первую очередь следует исходить из собственных национальных интересов. В то же время необходимо помнить, что любые санкции — оружие обоюдоострое."По экспертным данным, в результате этих рестрикций, ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония — 27 миллиардов долларов", — привел данные президент РФ.Не обошлось без вопросов и о личной жизни российского лидера. Традиционно Владимир Путин ответил на них скупо. В частности, он заверил, что не является инопланетянином, и сказал, что ему не надоело быть президентом.