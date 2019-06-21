Психиатр Дмитрий Клевцов высказался о состоянии продюсера Бали Алибасова. Специалист уверен, что симулировать такое просто невозможно.

Психиатр Дмитрий Клевцов высказался о состоянии продюсера Бали Алибасова. Специалист уверен, что симулировать такое просто невозможно.Психическое здоровье Бари Алибасова было подорвано, считает врач. По его словам, в этой ситуации важную роль сыграли сразу несколько факторов: и преклонный возраст звезды, и целый букет хронических заболеваний, и применение сильных препаратов."Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и – как следствие – психоз", – вынес вердикт он. Специалист подчеркнул, что чаще всего такие состояния поддаются лечению, причем достаточно быстро.Главный вопрос заключается в том, остались ли у организма Алибасова силы на выздоровление. Психиатр отметил, что о полном восстановлении говорить пока рано – врачи должны постоянно наблюдать за продюсером."Его состояние – отголосок общего соматического расстройства", – добавил он.Специалист считает, что Алибасову ни в коем случае не стоит ходить по передачам. "Просто вызвать скорую помощь, чтобы они могли оценить его состояние", – цитирует психиатра .Напомним, что Бари Алибасов оказался в больнице после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Его ввели в медикаментозную кому. В конечном счете продюсер .