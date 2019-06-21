Племянник Примадонны Влад и его избранница
Гузель расписались в Перовском ЗАГСе Москвы. Алла Пугачева на торжественной
церемонии не присутствовала.
Племянник Примадонны Влад и его избранница
Гузель расписались в Перовском ЗАГСе Москвы. Алла Пугачева на торжественной
церемонии не присутствовала.
Алла Пугачева много лет скрывала семейную проблему. Дело в том, что ее
племянник Влад злоупотреблял алкоголем. Певица несколько раз оплачивала
родственнику лечение, но в итоге он вновь начинал пить.
В ноябре 2018 года Алла Пугачева разорвала всякие отношения с сыном
брата. Возможно, свадьба Влада восстановит отношения между родственниками.
Молодой человек уверен, что именно избранница помогла племяннику звезды
справиться с депрессией и пагубными привычками.
21 июня Влад Пугачев и Гузель расписались в Перовском ЗАГСе
столицы. Шумного праздника молодые решили не устраивать, на торжестве
присутствовали лишь несколько человек.
"Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Я не спал сегодня до шести
утра, переживал. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все
получится", – цитирует племянника
Скромными были и свадебные наряды жениха и невесты. Для церемонии Влад
выбрал светло-голубую рубашку и темные брюки. А Гузель – розовому платью
прямого фасона. Серебряные кольца влюбленные купили за день до росписи.
После свадьбы племянник с женой решили поехать
домой. Они пока не решили, будут ли отмечать важное событие в ресторане.