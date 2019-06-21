Племянник Примадонны Влад и его избранница Гузель расписались в Перовском ЗАГСе Москвы. Алла Пугачева на торжественной церемонии не присутствовала.

Племянник Примадонны Влад и его избранницаГузель расписались в Перовском ЗАГСе Москвы. Алла Пугачева на торжественнойцеремонии не присутствовала.Алла Пугачева много лет скрывала семейную проблему. Дело в том, что ееплемянник Влад злоупотреблял алкоголем. Певица несколько раз оплачивалародственнику лечение, но в итоге он вновь начинал пить.В ноябре 2018 года Алла Пугачева разорвала всякие отношения с сыномбрата. Возможно, свадьба Влада восстановит отношения между родственниками.Молодой человек уверен, что именно избранница помогла племяннику звездысправиться с депрессией и пагубными привычками.21 июня Влад Пугачев и Гузель расписались в Перовском ЗАГСестолицы. Шумного праздника молодые решили не устраивать, на торжествеприсутствовали лишь несколько человек."Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Я не спал сегодня до шестиутра, переживал. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, всеполучится", – цитирует племянникаСкромными были и свадебные наряды жениха и невесты. Для церемонии Владвыбрал светло-голубую рубашку и темные брюки. А Гузель – розовому платьюпрямого фасона. Серебряные кольца влюбленные купили за день до росписи.После свадьбы племянник с женой решили поехатьдомой. Они пока не решили, будут ли отмечать важное событие в ресторане.