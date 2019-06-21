Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен строить Союзное государство с Россией. Задача Батьки – выбить как можно больше денег из Москвы под красивые обещания, уверены эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен строить Союзное государство с Россией. Задача Батьки – выбить как можно больше денег из Москвы под красивые обещания, уверены эксперты.У Союзного государства, приверженность которому демонстрирует Лукашенко, должна быть единая валюта, свои органы власти, флаг, герб и гимн. Делопроизводство должно вестись на русском языке, а Минск обязан проводить единую с Москвой денежно-кредитную, военную и международную политику.В декабре прошлого года Путин заявил Лукашенко, что более тесная интеграция является условием получения Белоруссией новых дотаций от России, отмечает "Белсат.TV". Москва настаивала на создании единой таможни, суда, Счетной палаты и эмиссионного центра.Лукашенко был недоволен, но согласился организовать совместную с Россией комиссию, которая проанализирует положения Союзного договора. Как отметил на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин, согласовано 90% программы. В пятницу, 21 июня, ее обсудят премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.Политолог Валерий Карбалевич уверен: Батька будет продолжать саботировать строительство Союзного государства. "Для это будет означать потерю реальной власти над Беларусью", – цитирует эксперта "Белсат".В ответ на российские предложения лидер братской республики выдвигает свои условия: нефть и газ по внутрироссийским ценам, свободный доступ белорусских товаров на российский рынок, равные возможности в будущем эмиссионном центре Союзного государства. И это при том, что экономика братской республики, по некоторым подсчетам, составляет около 10% от российской.Лукашенко ведет свою игру, полагает Карбалевич. План Батьки – свести интеграционный процесс к подписанию документов с общими, ни к чему не обязывающими формулировками, пояснил эксперт.Фактически Лукашенко пытается пустить Путину пыль в глаза, подменить реальный процесс создания Союзного государства очередной бумажной волокитой, чтобы выбить у Москвы новые дотации. "Удастся ли эта игра, пока не ясно", – резюмировал .Накануне во время традиционной прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать единое государство с Белоруссией. Соглашение Москвы и Минска об интеграции позволяет создать единую валюту и общий парламент, подчеркнул глава государства.