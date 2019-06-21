Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен строить Союзное государство с Россией. Задача Батьки – выбить как можно больше денег из Москвы под красивые обещания, уверены эксперты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен строить Союзное государство с Россией. Задача Батьки – выбить как можно больше денег из Москвы под красивые обещания, уверены эксперты.
У Союзного государства, приверженность которому демонстрирует Лукашенко, должна быть единая валюта, свои органы власти, флаг, герб и гимн. Делопроизводство должно вестись на русском языке, а Минск обязан проводить единую с Москвой денежно-кредитную, военную и международную политику.
В декабре прошлого года Путин заявил Лукашенко, что более тесная интеграция является условием получения Белоруссией новых дотаций от России, отмечает "Белсат.TV". Москва настаивала на создании единой таможни, суда, Счетной палаты и эмиссионного центра.
Лукашенко был недоволен, но согласился организовать совместную с Россией комиссию, которая проанализирует положения Союзного договора. Как отметил на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин, согласовано 90% программы. В пятницу, 21 июня, ее обсудят премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.
Политолог Валерий Карбалевич уверен: Батька будет продолжать саботировать строительство Союзного государства. "Для это будет означать потерю реальной власти над Беларусью", – цитирует эксперта "Белсат".
В ответ на российские предложения лидер братской республики выдвигает свои условия: нефть и газ по внутрироссийским ценам, свободный доступ белорусских товаров на российский рынок, равные возможности в будущем эмиссионном центре Союзного государства. И это при том, что экономика братской республики, по некоторым подсчетам, составляет около 10% от российской.
Лукашенко ведет свою игру, полагает Карбалевич. План Батьки – свести интеграционный процесс к подписанию документов с общими, ни к чему не обязывающими формулировками, пояснил эксперт.
Фактически Лукашенко пытается пустить Путину пыль в глаза, подменить реальный процесс создания Союзного государства очередной бумажной волокитой, чтобы выбить у Москвы новые дотации. "Удастся ли эта игра, пока не ясно", – резюмировал .
Накануне во время традиционной прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать единое государство с Белоруссией. Соглашение Москвы и Минска об интеграции позволяет создать единую валюту и общий парламент, подчеркнул глава государства.