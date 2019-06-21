В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.По словам парламентария, Зеленский понимает, что обязанпрекратить войну на востоке страны. Этот вопрос глава Незалежной намерен решатьнапрямую с Путиным, подчеркнул депутат. При этом Зеленский продолжает повторять, что Донбасс и Крым – территории Украины и никаких компромиссов по этим вопросам быть не может.Поплавский утверждает, что Зеленский нацелен на переговорахна конкретный результат. По его словам, перед встречей проводится серьезныеподготовительные работы, согласовываются дипломатические каналы. Лишь послеэтого президенты принимают согласованные решения, отметил законодатель в эфиретелеканала "112 Украина".Окончание войны в Донбассе было одним из главных обещанийЗеленского в ходе предвыборной кампании. Комментируя происходящее в регионе,который на днях подвергся мощному обстрелу украинской армии, президент РоссииВладимир Путин заявил, что в том, что сейчас делает, нет ничегосмешного. "Это не комедия, это трагедия", – заявил российский лидер20 июня в ходе прямой линии.В Киеве по-прежнему отказываются вести диалог с Донецкой иЛуганской республиками и продолжают экономическую и транспортную блокадурегиона, посетовал Путин. Украинское руководство во главе с Зеленским не делаетничего для прекращения конфликта, подчеркнул российский лидер.О том, что на переговорах с Путиным будет поднята темаДонбасса и Крыма рассказал ранее в интервью немецкому изданию Bild.Бывший юморист намерен настаивать на украинской принадлежности двух регионов.