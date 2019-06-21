Экс-форвард сборной Испании Рауль продолжит карьеру в качестве главного тренера Кастильи – резервной команды мадридского Реала. На этом посту 41-летний специалист сменил Маноло Диаса.

Экс-форвард сборной Испании Рауль продолжит карьеру в качестве главного тренера "Кастильи" – резервной команды мадридского "Реала". На этом посту 41-летний специалист сменил Маноло Диаса.Рауль, будучи футболистом, провел в составе "сливочных" 16 сезонов – с 1994 по 2010 год, шесть раз становился чемпионом страны и трижды выиграл Лигу чемпионов.В составе "Реала" испанец принял участие в 741-й игре во всех турнирах, забил 325 мячей и отдал 107 голевых передач. Также на его счету 103 матча, 44 гола и десять голевых передач за сборную Испании.Напомним, "Кастилья" в сезоне-2018/19 выступала в третьем по силе дивизионе Испании, где заняла четвертое место.