За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным внимательно следили не только граждане нашей страны, но и иностранные журналисты. Западные СМИ признали эффективность российского лидера при решении насущных проблем простых людей.Владимир Путин продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и влиятельных людей во всем мире. Не удивительно, что за его традиционной ежегодной прямой линией, когда президент России общается с простыми гражданами и выслушивает их проблемы, следят во всем мире."Путин отвечал на вопросы, внушая ощущение, что даже самые сложные проблемы могут быть решены", – цитирует журналистов издания The Irich Times. В статье отмечается, что активная фаза подготовки главы государства к программе продолжается в течение двух дней. Это позволяет оказывать эффективную помощь людям, рассказывающим о своих насущных проблемах.В USA Today отметили, что свои вопросы и обращения Владимиру Путину смогли направить больше полутора миллионов человек. "Они касались самого широкого спектра тем: от заработной платы до западных санкций и задержания российского журналиста", – рассказали американские журналисты.Западные СМИ поразились тому, с какой оперативностью решались многие проблемы. В частности, широкий международный резонанс вызвала ситуация с морскими животными в так называемой китовой тюрьме на Дальнем Востоке. Материалы об этой проблемы вышли в британской The Telegraph, на американском канале NBC News, а также на крупном интернет-портале Yahoo, сообщает газета "Версия".Информация о том, что животных-узников начали выпускать на волю появилась прямо во время прямой линии. Владимир Путин, а вместе с ним и все зрители прямой линии, увидели репортаж об освобождении касаток и белух в прямом эфире. Западные СМИ не смогли оставить этот вопрос без внимания.Некоторые издания, например France24 и The Times of Israel, сосредоточились на вопросах международной повестки, которые обсуждал президент России. В частности, они оценили прогноз, который Владимир Путин сделал относительно ситуации в Оманском заливе и подчеркнули примирительную риторику российского лидера, призывающего Вашингтон отказаться от использования силы против Тегерана.Большинство западных журналистов сошлись во мнении, что формат, при котором президент страны лично выслушивает насущные проблемы простых граждан, а затем оказывает им всестороннюю помощь, крайне положительно влияет на его рейтинг. Кроме того, это демонстрирует, что даже самые сложнейшие проблемы могут быть решены, когда на них будет обращено внимание Владимира Путина.