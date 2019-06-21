Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.Россиянки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина в финале одержали победу над командой Венгрии со счетом 45:34. В противостоянии за бронзовые медали сборная Франции переиграла команду Италии – 45:42.Стоит отметить, что для российских фехтовальщиц эта медаль стала шестой. Ранее спортсменки из России завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.