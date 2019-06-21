Следовательный комитет начал проверку по факту смерти ребенка на юге Москвы. По данным следствия, 15 июня вечером у годовалой девочки поднялась высокая температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители ребенка вызвали скорую помощь, которая не стала госпитализировать малыша.
Следовательный комитет начал проверку по факту смерти ребенка на юге Москвы.
По данным следствия, 15 июня вечером у годовалой девочки поднялась высокая температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители ребенка вызвали скорую помощь, которая не стала госпитализировать малыша. Через некоторое время годовалая девочка умерла, сообщается на сайте Следственного комитета России по Москве.
В настоящее время проводится расследование случившегося, возбуждено уголовное дело. Допрашиваются медицинские работники, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в свою очередь, прокомментировали трагическую ситуацию. Сообщается, что к ребенку скорая помощь выезжала несколько раз. Во время первого визита медиков у девочки обнаружили ветряную оспу. Сотрудники скорой предложили госпитализацию ребенка, но мама девочки оформила письменный отказ.
На сайте Департамента здравоохранения Москвы сообщается, что медики передали всю информацию в детскую поликлинику и уже 16 июня ребенка посетил участковый врач-педиатр, который совершил осмотр девочки и дал необходимые рекомендации.
Через несколько часов после визита врача на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов. Он был связан с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать. Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти девочку не удалось.