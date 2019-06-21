Следовательный комитет начал проверку по факту смерти ребенка на юге Москвы. По данным следствия, 15 июня вечером у годовалой девочки поднялась высокая температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители ребенка вызвали скорую помощь, которая не стала госпитализировать малыша.

Следовательный комитет начал проверку по факту смерти ребенка на юге Москвы.По данным следствия, 15 июня вечером у годовалой девочки поднялась высокая температура и резко ухудшилось самочувствие. Родители ребенка вызвали скорую помощь, которая не стала госпитализировать малыша. Через некоторое время годовалая девочка умерла, сообщается на сайте Следственного комитета России по Москве.В настоящее время проводится расследование случившегося, возбуждено уголовное дело. Допрашиваются медицинские работники, также назначена судебно-медицинская экспертиза.В пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в свою очередь, прокомментировали трагическую ситуацию. Сообщается, что к ребенку скорая помощь выезжала несколько раз. Во время первого визита медиков у девочки обнаружили ветряную оспу. Сотрудники скорой предложили госпитализацию ребенка, но мама девочки оформила письменный отказ.На сайте Департамента здравоохранения Москвы сообщается, что медики передали всю информацию в детскую поликлинику и уже 16 июня ребенка посетил участковый врач-педиатр, который совершил осмотр девочки и дал необходимые рекомендации.Через несколько часов после визита врача на диспетчерский пульт скорой поступил еще один вызов. Он был связан с тем, что ребенок находился без сознания и не мог самостоятельно дышать. Скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти девочку не удалось.