Супруга шоумена Екатерина Терешкович больна. А пока 63-летняя
жена занимается здоровьем, 38-летний Гоген Солнцев укатил на отдых с другой
женщиной.
Супруга шоумена Екатерина Терешкович больна. А пока 63-летняя
жена занимается здоровьем, 38-летний Гоген Солнцев укатил на отдых с другой
женщиной.
Артист заверил,
что его избранница себя плохо чувствует, поэтому осталась в столице. Гоген
Солнцев отправился на курорт в компании иной пожилой дамы. Снимком с отдыха он
поделился в своем Instagram-аккаунте.
Шоумен
сообщил, что посетил вместе с ней океанариум и остался доволен вечером.
Поклонники сразу заподозрили, что у него появилась любовница. Они обрушились на
Гогена Солнцева из-за того, что тот так поступил с женой. "Новая
бабушка", "А где Катерина?", "Гоген чисто по бабкам и зубным
протезам", "Ох и влетит тебе от Катюши... за рыбку", "Новая Катя",
– высказались фолловеры в комментариях.
В свою
очередь Гоген Солнцев рассказал, что женщина на фото с ним – его тетя Светлана,
которая не раз появлялась на различных шоу. "В общем сейчас мы отдыхаем на юге
России, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся недели
через две", – цитирует артиста
Рассказал шоумен и подробности о недуге Катерины
Терешкович. "Ничего серьезного, просто нервное истощение… Катя сейчас
не очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в таком
виде", – пояснил
Также актер подчеркнул,
что у него в отношениях с женой нет никаких проблем. По словам
, пожилая супруга просто любит отдыхать одна.