Супруга шоумена Екатерина Терешкович больна. А пока 63-летняя жена занимается здоровьем, 38-летний Гоген Солнцев укатил на отдых с другой женщиной.

Супруга шоумена Екатерина Терешкович больна. А пока 63-летняяжена занимается здоровьем, 38-летний Гоген Солнцев укатил на отдых с другойженщиной.Артист заверил,что его избранница себя плохо чувствует, поэтому осталась в столице. ГогенСолнцев отправился на курорт в компании иной пожилой дамы. Снимком с отдыха онподелился в своем Instagram-аккаунте.Шоуменсообщил, что посетил вместе с ней океанариум и остался доволен вечером.Поклонники сразу заподозрили, что у него появилась любовница. Они обрушились наГогена Солнцева из-за того, что тот так поступил с женой. "Новаябабушка", "А где Катерина?", "Гоген чисто по бабкам и зубнымпротезам", "Ох и влетит тебе от Катюши... за рыбку", "Новая Катя",– высказались фолловеры в комментариях.В своюочередь Гоген Солнцев рассказал, что женщина на фото с ним – его тетя Светлана,которая не раз появлялась на различных шоу. "В общем сейчас мы отдыхаем на югеРоссии, потому что очень любим проводить отпуск на родине. Вернемся неделичерез две", – цитирует артистаРассказал шоумен и подробности о недуге КатериныТерешкович. "Ничего серьезного, просто нервное истощение… Катя сейчасне очень хорошо выглядит и не хочет показывать себя в такомвиде", – пояснилТакже актер подчеркнул,что у него в отношениях с женой нет никаких проблем. По словам, пожилая супруга просто любит отдыхать одна.