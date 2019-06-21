Злоумышленник, находясь в салоне такси в качестве пассажира, воспользовался отсутствием водителя, пересел на его место, завел автомобиль и уехал...

Инспекторы 2 отдельного Специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в угоне транспортного средства.В результате введенного плана «Перехват» автоинспекторы на 20 км МКАД заметили угнанный автомобиль и начали его преследование. Водитель «Ниссан Альмера» стал скрываться и не реагировал на требование об остановке. На Калужском шоссе, выехав на скорости на встречную полосу, он попал в ДТП.За рулем транспортного средства находился ранее судимый 32-летний приезжий, не имеющий при себе документов на право управления им. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отделение полиции. Автомобиль ранее был похищен им в Северо-Восточном административном округе. Как выяснилось, находясь в салоне такси в качестве пассажира, он воспользовался отсутствием водителя, пересел на его место, завел и уехал.Дознанием ОМВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81