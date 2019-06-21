Неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, после чего оставил место ДТП...

Пятого мая 2019 года неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, после чего оставил место ДТП.Пятого мая 2019 года примерно в 21 час. 30 мин. неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, государственный регистрационный знак не установлен, следуя в г. Москве по дворовой территории дома № 96, расположенного по Щелковскому шоссе, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, после чего данный водитель в нарушение требований ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого являлся.Очевидцам данного ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам 8 (499) 166-52-99, 8 (499) 166-52-93.Пресс-служба УВД по ВАОГруппа службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО(495) 965-29-73