С каждым годом количество онкологических больных неумолимо растет. В Министерстве здравоохранения России открыли статистику летальности от онкологических заболеваний.

С каждым годом количество онкологических больных неумолимо растет. В Министерстве здравоохранения России открыли статистику летальности от онкологических заболеваний.По данным Минздрава, пятое место по шкале смертности занял рак глотки– 17.3%. Далее следуют злокачественные новообразования в трахее, бронхах и легких, их показатель равен 21,9%.Третье место по летальности занимает рак пищевода – 29.9%. Еще чаще гибнут от рака печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом 38,4%.Самым смертоносным видом онкологического заболевания стал рак поджелудочной железы. От него умерли 39,9% пациентов.Стоит отметить, что меньше всего смертей было зафиксировано при раке молочной железы – 3%, тела матки – 2,2% и губы – 1%. Как сообщает , Самыми редкими причинами летального исхода ученые назвали рак щитовидной железы – 0,6% и рак кожи, кроме меланомы 0,4%.По данным, в целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. А самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области: 3331,1 на 100 тысяч населения.В 2018 году врачи диагностировали рак более 620 тысячам россиян, уточняет . В сравнении с 2017 годом прирост составил 1,2%. Суммарно на конец прошлого года в России было известно о 3,76 миллиона больных онкологией.