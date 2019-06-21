С момента смерти Юлии Началовой прошло более трех месяцев. Но по закону вступить в наследство ее родные смогут не ранее чем через полгода. Тогда можно будет снять деньги с банковских счетов, распорядиться движимым и недвижимым имуществом.

С момента смерти Юлии Началовой прошло более трех месяцев. Но по закону вступить в наследство ее родные смогут не ранее чем через полгода. Тогда можно будет снять деньги с банковских счетов, распорядиться движимым и недвижимым имуществом.Нотариус, который занимается вопросами наследства, пояснил "Дни.ру", что в российском законодательстве существует семь очередей. В состав первой входят самые близкие родственники умершего – муж, дети, родители. Поскольку Началова на момент смерти в очередной раз была не замужем, то ее состояние делится поровну между отцом Виктором Васильевичем, мамой Таисией Николаевной, дочкой Верой.Но нотариус подчеркивает, что так будет только в том случае, если артистка не оставила завещания. Хотя, как судачат в окружении Началовой, такая бумага все-таки была подготовлена – мол, Юля пару раз говорила, что жизнь бывает непредсказуемой и надо быть ко всему готовым. Но существует ли эта завещание на самом деле и где оно – предстоит выяснить родственникам и компетентным органам. Может, кому-то выгодно, чтобы оно пропало?..Есть основания предположить, что часть имущества Началова вполне могла завещать своей подруге и пресс-секретарю Анне Исаевой, чтобы отблагодарить за все добрые дела. Ее певица считала своей сестричкой и доверяла всецело.Ранее та же Анна Исаева сообщила, что не экономила на нарядах– в ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками. С просьбой подарить что-то из одежды эстрадной дивы к ее родителям обратились несколько подруг. "Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – рассказала Анна. – Она буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".