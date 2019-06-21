Отношения между США и Ираном обостряются с каждым днем. Весь мир с замиранием сердца ждал, что американский президент Дональд Трамп отдаст приказ нанести удар по оппонентам, однако он рассудил по-своему.

Отношения между США и Ираном обостряются с каждым днем. Весь мир с замиранием сердца ждал, что американский президент Дональд Трамп отдаст приказ нанести удар по оппонентам, однако он рассудил по-своему.На своей странице в Twitter Дональд Трамп заявил, что отдал приказ об отмене военного удара по территории Ирана за десять минут до того, как тот мог произойти. Американские военные хотели сделать это после того, как был сбит их беспилотник. Президент США добавил, что в результате ответной атаки могли погибнуть 150 человек.Отметим, ранее нежелание проливать лишнюю кровь продемонстрировал Тегеран. Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал, что воздушное пространство страны нарушил не только беспилотник, но и американский патрульный самолет P8, на борту которого находились 35 человек."Мы могли его сбить, но не сделали этого", – заявил Амир Али Хаджизаде.По его словам, перед Ираном стояла задача не обострять конфликт, а сделать предупреждение "американским террористическим силам". Отметим, американская сторона все равно отреагировала на потерю дрона крайне болезненно. Дональд Трамп назвал действия иранских военных, защищавших свое воздушное пространство, "очень большой ошибкой", передает РИА Новости.Учитывая предыдущие события – инцидент в Оманском заливе и американские заявления о том, что в атаке на танкеры виноваты иранцы, – эксперты сочли, что не за горами перетекание конфликта в горячую фазу и начало открытых столкновений военных сил двух стран. Однако кризис, кажется, удалось разрешить без кровопролития.