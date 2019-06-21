Во время лекции были продемонстрированы фотографии военного времени, рассказано о роли советской милиции во время обороны Москвы...

В преддверии «Дня памяти и скорби», в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся учебно-методический сбор руководителей подразделений столичной полиции.В рамках Плана ГУ МВД России по г. Москве по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, методист по научно-просветительской деятельности 1-й категории Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов прочитал лекцию «Москва вела страну к Победе!». Во время лекции были продемонстрированы фотографии военного времени, рассказано о роли советской милиции во время обороны Москвы, отмечено какой большой вклад в победу внесли московские правоохранители.По окончании лекции состоялся закрытый пресс-показ фильма «Пёс рыжий», который раскрывает страницы Великой Отечественной войны.Мероприятие завершилось обсуждением фильма с продюсером и актерами, сыгравшими главные роли. Начальник постоянно действующей экспозиции истории органов внутренних дел Москвы Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Светлана Козлова отметила, что данный фильм приурочен к 110-летнему юбилею кинологической службы в системе органов внутренних дел, и очень достоверно отражает примеры героизма и достойного служения Родине.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве