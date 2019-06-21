Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко рвется к власти. Проигравшая президентские выборы, но не оставившая политических амбиций оранжевая принцесса взяла в оборот главу государства Владимира Зеленского. Шансов выпутаться из ее сетей у нерешительного президента все меньше.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рвется к власти. Проигравшая президентские выборы, но не оставившая политических амбиций "оранжевая принцесса" взяла в оборот главу государства Владимира Зеленского. Шансов выпутаться из ее сетей у нерешительного президента все меньше.
Новый украинский лидер пока обживается в непривычной для
себя обстановке, все его действия кажутся нерешительными, продиктованными
кем-то со стороны. Особенно когда речь идет о таком серьезном поступке, как
роспуск Верховной рады. Досрочные выборы парламента дают шанс многим
амбициозным политикам улучшить свои позиции.
Прежде всего это касается бывшего премьер-министра Юлии
Тимошенко, которая очень хочет вернуться в кресло главы правительства. О
политической коалиции "оранжевой принцессы" с президентом Зеленским
говорили давно.
Бывший комик, видимо, все это время старательно уклонялся от
союза с властной и амбициозной Тимошенко. Видя нерешительность Зеленского, она
решила взять инициативу в свои руки.
Лидер "Батькивщины" обратилась к президенту и посоветовала
его партии "Слуга народа" сформировать коалицию под предстоящие
парламентские выборы. Но даже если Зеленский откажется, пообещала не
уходить в оппозицию. Впрочем, политики – люди очень непостоянные и в любой
момент могут изменить свое мнение.
Слухи о коалиции Тимошенко с Зеленским ходили еще до
президентских выборов. Предполагалось, что бывший юморист станет президентом, а
экс-премьер вернется в кресло главы правительства. Обоих политиков связывают с
олигархом Игорем Коломойским, который возвратился на Украину после поражения
своего оппонента Петра Порошенко.
Во время инаугурации в конце мая Зеленский объявил о
роспуске Верховной рады. Новый состав парламента украинцы будут избирать в
конце июля.
В настоящий момент наибольшие шансы на успех имеет пропрезидентская
партия "Слуга народа" – ее готовы поддержать более 47% украинцев. Голос за партию отдадут 8,7% граждан страны.