Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко рвется к власти. Проигравшая президентские выборы, но не оставившая политических амбиций оранжевая принцесса взяла в оборот главу государства Владимира Зеленского. Шансов выпутаться из ее сетей у нерешительного президента все меньше.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рвется к власти. Проигравшая президентские выборы, но не оставившая политических амбиций "оранжевая принцесса" взяла в оборот главу государства Владимира Зеленского. Шансов выпутаться из ее сетей у нерешительного президента все меньше.Новый украинский лидер пока обживается в непривычной длясебя обстановке, все его действия кажутся нерешительными, продиктованнымикем-то со стороны. Особенно когда речь идет о таком серьезном поступке, какроспуск Верховной рады. Досрочные выборы парламента дают шанс многимамбициозным политикам улучшить свои позиции.Прежде всего это касается бывшего премьер-министра ЮлииТимошенко, которая очень хочет вернуться в кресло главы правительства. Ополитической коалиции "оранжевой принцессы" с президентом Зеленскимговорили давно.Бывший комик, видимо, все это время старательно уклонялся отсоюза с властной и амбициозной Тимошенко. Видя нерешительность Зеленского, онарешила взять инициативу в свои руки.Лидер "Батькивщины" обратилась к президенту и посоветовалаего партии "Слуга народа" сформировать коалицию под предстоящиепарламентские выборы. Но даже если Зеленский откажется, пообещала неуходить в оппозицию. Впрочем, политики – люди очень непостоянные и в любоймомент могут изменить свое мнение.Слухи о коалиции Тимошенко с Зеленским ходили еще допрезидентских выборов. Предполагалось, что бывший юморист станет президентом, аэкс-премьер вернется в кресло главы правительства. Обоих политиков связывают солигархом Игорем Коломойским, который возвратился на Украину после поражениясвоего оппонента Петра Порошенко.Во время инаугурации в конце мая Зеленский объявил ороспуске Верховной рады. Новый состав парламента украинцы будут избирать вконце июля.В настоящий момент наибольшие шансы на успех имеет пропрезидентскаяпартия "Слуга народа" – ее готовы поддержать более 47% украинцев. Голос за партию отдадут 8,7% граждан страны.