Предприниматели могут значительно снизить управленческие риски

Предприниматели могут значительно снизить управленческие рискиПользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online» стал доступен , который позволяет проверить благонадежность контрагентов, сотрудников, соискателей на основе анализа их кредитной истории.С помощью нового сервиса, разработанного для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно сделать прогноз благонадежности сотрудника – нанимаемого или уже работающего на управляющей или материально-ответственной должности. Также сервис позволяет проанализировать платежную дисциплину контрагентов, которые работают на условиях аванса или отсрочке платежа. В результате проверки предприниматели могут значительно снизить управленческие риски.Кредитный отчет сотрудника (соискателя) позволяет установить уровень кредитной нагрузки и выявить наличие у него банковских долгов.Кредитный отчет контрагента (партнера) строится на основе данных кредитной истории юридического лица и позволяет провести оценку платежной дисциплины.Клиентам доступны три тарифных плана на выбор, в зависимости от количества проверок: «Оптимальный М» (до 90 проверок в год), «Бизнес L» (до 205 проверок в год) и «Премиум XL» (свыше 480 проверок в год).Подробнее о сервисе:Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям в настоящее время уже доступны следующие нефинансовые сервисы: сравнительный анализ бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, сервис «Проверка контрагентов», Интернет-бухгалтерия «Мое дело» и сервис учета финансов и аналитики SEENECO.