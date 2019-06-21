Введенная в заблуждение незнакомкой потерпевшая перевела со своих банковских карт на счет последней денежные средства в размере более 1 миллиона рублей...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратилась 27-летняя приезжая женщина. По ее словам, введенная в заблуждение незнакомкой, которая предложила помощь в лечении больного родственника, она перевела со своих банковских карт на счет последней денежные средства в размере более 1 миллиона рублей. Через некоторое время поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Рождественка задержали подозреваемую – 35-летнюю жительницу Подмосковья.Установлено, что злоумышленница в процессе разговора с потерпевшей узнала, что у нее болен родственник, и предложила свою помощь в снятии порчи. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60