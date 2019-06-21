Когда фармацевт отошла в служебное помещение, злоумышленник похитил с витрины ингалятор, после чего покинул помещение...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемого в краже из аптеки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Гольяново через службу «02» поступило сообщение о краже в аптеке на Байкальской улице.Как установили полицейские, злоумышленник зашел в одну из аптек, расположенную в торговом центре. Когда фармацевт отошла в служебное помещение, он похитил с витрины ингалятор, после чего покинул помещение. Вскоре мужчина вернулся, чтобы совершить еще одну кражу, но был замечен сотрудницей аптеки. Злоумышленник бросил в сторону женщины коробку с медицинским прибором и скрылся.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Открытом шоссе. Им оказался 36-летний москвич.Дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73