Мужчина попытался дать взятку

Мужчина попытался дать взяткуЖителя Ивановской области признали виновным в покушении на дачу взятки.В начале марта 2019 года в районе деревни Ильино Ковровского района мужчина передвигался на автомобиле МАЗ с полуприцепом, на который без согласования с ГИБДД установил оборудование для перевозки пиломатериалов. Изменения конструкции полуприцепа заметил госавтоинспектор. Чтобы водителя не привлекли к административной ответственности и не поместили транспорт на временную стоянку, он попытался передать правоохранителю тысячу рублей. Тот от денег отказался, а мужчину задержали.Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.