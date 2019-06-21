Одни из злоумышленников отвлекали пожилых граждан, рассказывая о своих услугах, в то время как другие беспрепятственно перемещались по квартире с целью хищения имущества...

Следственным отделом ОМВД России по Дмитровскому району г. Москвы завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств пожилых граждан под предлогом установки и замены газоанализаторов и фильтров для воды.Установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками одной из организаций, проникали в квартиры потерпевших и, вводя последних в заблуждение, предлагали услуги по установке и замене газоанализаторов и фильтров для воды. Одни из участников группы отвлекали пожилых граждан, рассказывая о своих услугах, в то время как другие беспрепятственно перемещались по квартире с целью хищения имущества. Подобным образом злоумышленники совершили 5 противоправных деяний. Общий ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», которые позже были соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые граждане в возрасте от 23 до 35 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Коптевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53