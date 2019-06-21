Представители оппозиционных партий Грузии вместе с многотысячной толпой штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси на фоне скандала вокруг депутата Госдумы Сергея Гаврилова, передает ТАСС.

Представители оппозиционных партий Грузии вместе с многотысячной толпой штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси на фоне скандала вокруг депутата Госдумы Сергея Гаврилова, передает ТАСС.Они пытаются прорвать полицейский кордон у парадного входа в парламент на проспекте Руставели. В представителей стражей порядка летят бутылки с водой и другие тяжелые предметы. Толпу сдерживают бойцы отряда специального назначения, однако некоторым активистам удалось прорваться во внутренний двор парламент.Митинг с последующим штурмом парламента начался около 19.00 по местному времени (18.00 по московскому). Оппозиция озвучила свои требования – немедленная отставка министра МВД Грузии Георгия Гахарии и спикера парламента Ираклия Кобахидзе.Скандал начался утром 20 июня после того, как Гаврилов в качестве президента Международной ассамблеи православия открыл заседание 26-й сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он сделал это, сидя в кресле председателя парламента. Они блокировали трибуну и кресло спикера, не дав возможность продолжить работу Генассамблеи и вынудив российскую делегацию покинуть парламент, а затем и страну.