Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид ряда
знаменитостей. В частности, придирчивому анализу эксперта и пользователей Сети подверглась
Любовь Успенская.
Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид ряда
знаменитостей. В частности, придирчивому анализу эксперта и пользователей Сети подверглась
Любовь Успенская.
С тем, что певица в свои 65 лет выглядит потрясающе – не поспоришь. Однако невооруженным
глазом видно, что поддерживать молодость лица Любови Успенской помогают
специалисты.
"Учитывая возраст и крайне сложный типаж
лица, можно предположить, что певица прибегала к хирургической коррекции
возрастных изменений. Думаю, это была подтяжка лица. Скорее всего, результаты
пластики поддерживаются периодическим использованием филлеров и нитевого лифтинга",
– цитирует Марту Орлову сайт . Кроме того, она полагает,
что над губами Любовь Успенской наверняка колдует косметолог, поддерживая их
пухлость уколами красоты.
А вот роскошная
стройная фигура исполнительнице достались "по наследству", считает косметолог.
В Instagram, куда Любовь
Успенская активно выкладывает свои фото и видеоролики, кипят споры.
Поклонники
уверены, что артистка – эталон красоты и стиля. Но есть и много тех, кто
считает, что певица стала выглядеть вульгарно и недостойно своего возраста. Хэйтеры
периодически травят своими едкими комментариями.
"Это когда лучший друг, пластический хирург", "Вы как
певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш****а! И это
огорчает... После операций, конечно, хочется показать, но не стоит делать этого
в своем возрасте, вам это не идет!", "Я люблю ваше творчество, но сидеть
бабушке на седьмом десятке в такой позе – смотрится не очень. Последняя попытка уходящей певицы", -
высказываются пользователи соцсети под разными снимками .