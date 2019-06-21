Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид ряда знаменитостей. В частности, придирчивому анализу эксперта и пользователей Сети подверглась Любовь Успенская.

Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид рядазнаменитостей. В частности, придирчивому анализу эксперта и пользователей Сети подвергласьЛюбовь Успенская.С тем, что певица в свои 65 лет выглядит потрясающе – не поспоришь. Однако невооруженнымглазом видно, что поддерживать молодость лица Любови Успенской помогаютспециалисты."Учитывая возраст и крайне сложный типажлица, можно предположить, что певица прибегала к хирургической коррекциивозрастных изменений. Думаю, это была подтяжка лица. Скорее всего, результатыпластики поддерживаются периодическим использованием филлеров и нитевого лифтинга",– цитирует Марту Орлову сайт . Кроме того, она полагает,что над губами Любовь Успенской наверняка колдует косметолог, поддерживая ихпухлость уколами красоты.А вот роскошнаястройная фигура исполнительнице достались "по наследству", считает косметолог.В Instagram, куда ЛюбовьУспенская активно выкладывает свои фото и видеоролики, кипят споры.Поклонникиуверены, что артистка – эталон красоты и стиля. Но есть и много тех, ктосчитает, что певица стала выглядеть вульгарно и недостойно своего возраста. Хэйтерыпериодически травят своими едкими комментариями."Это когда лучший друг, пластический хирург", "Вы какпевица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш****а! И этоогорчает... После операций, конечно, хочется показать, но не стоит делать этогов своем возрасте, вам это не идет!", "Я люблю ваше творчество, но сидетьбабушке на седьмом десятке в такой позе – смотрится не очень. Последняя попытка уходящей певицы", -высказываются пользователи соцсети под разными снимками .