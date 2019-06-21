Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал антироссийские протесты, которые проходят в столице Грузии Тбилиси. Он отметил, что в стране идет конфликт двух политических сил, которые пытаются свалить вину за происходящее на Москву.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал антироссийские протесты, которые проходят в столице Грузии Тбилиси. Он отметил, что в стране идет конфликт двух политических сил, которые пытаются свалить вину за происходящее на Москву.Второй день в Тбилиси бушуют беспорядки, начавшиеся по надуманному поводу и переросшие в массовые антироссийские выступления. Ситуацию прокомментировал глава российского правительства Дмитрий Медведев.Он отметил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинили в организации протестов против России саму Россию, были крайне непрофессиональны. Подобные заявления показывают, что грузинский лидер либо не вошла в курс дел, либо сознательно искажает действительность. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – цитирует РИА Новости Дмитрия Медведева.Он отметил, что от Саломе Зурабишвили слышать такую риторику печально и предупредил, что если подобные антироссийские выпады продолжатся, то Грузия может столкнуться с последствиями своих недружественных действий. Россия может дать настоятельные рекомендации своим гражданам не выбирать эту страну в качестве цели для своих туристических поездок. При этом россияне – основная часть отдыхающих в Грузии."И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул Дмитрий Медведев.Он добавил, что сложная ситуация в стране связана с противостоянием радикальной оппозиции и провластных сил. При этом протесты, внешне направленные против России, имеют своей целью взорвать политическую систему Грузии. "Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", – рассказал Дмитрий Медведев.Напомним, Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили уже оказывались по разные стороны баррикад в августе 2008 года.Оба тогда занимали президентские посты. После того, как ночью грузинская армия обстреляла базу российских миротворческих сил и жилые дома в столице Южной Осетии Цхинвале. Москва начала операцию по принуждению к миру и уже 11 августа российские войска подошли к городу Сенаки в менее чем 300 километрах от Тбилиси, после чего был начат переговорный процесс. 16 августа Медведев поставил свою подпись под планом мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, что окончательно обозначило конец боевых действий.