Он подключил к системному блоку банкомата флешку с вредоносной компьютерной программой

Он подключил к системному блоку банкомата флешку с вредоносной компьютерной программойОктябрьский районный суд вынес приговор 42-летнему жителю Москвы. Его признали виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, использовании вредоносной компьютерной программы.Ночью 12 ноября 2017 года мужчина с помощью шуруповерта проделал отверстие в одном из банкоматов, который заранее присмотрел на территории Владимира. Через него злоумышленник подключил к системному блоку банкомата флешку с вредоносной компьютерной программой и инициировал автоматическую выгрузку всех имевшихся в банкомате денег в общей сумме более 4,5 миллиона рублей.Спустя месяц он попытался повторить преступление в Муроме. Ночью 16 декабря 2017 года мужчина, находясь поблизости от банкомата, выбирал удобный момент для совершения преступления. Однако, благодаря бдительности патрулирующего улицу полицейского, его задержали.Суд назначил хакеру 4 года лишения свободы в колонии общего режима.