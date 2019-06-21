Желая получить дополнительный заработок за охрану дома, мужчина решил создать видимость реальной угрозы и поджог строение, причинив ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".В октябре 2018 года в одном из сел Юрьев-Польского района Владимирской области произошел пожар, в результате которого сгорел дом, принадлежащий 29-летней жительнице Москвы. Материальный ущерб, причиненный собственнице, превысил 800 000 рублей.Проведенной проверкой было установлено, что причиной возгорания стал поджог.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена причастность к уничтожению имущества одного из местных жителей.По версии следствия, желая получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяев, проживавших в столице и использовавших дом в качестве дачи, обвиняемый предложил свои услуги в качестве охранника. Чтобы точно получить работу, злоумышленник решил создать видимость реальной угрозы имуществу – поджечь часть жилой постройки и быстро затушить. Однако, пламя мгновенно начало распространяться по всему строению и справиться с ним фигурант не смог.В содеянном злоумышленник сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.