Кадровый голод узких специалистов «тормозит» работу системы

Кадровый голод узких специалистов «тормозит» работу системыГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл заседание антинаркотической комиссии Владимирской области. Глава региона отметил, что наркомания - проблема государственного масштаба.«Увеличение числа наркозависимых в конечном счёте ведёт к вырождению нации. На «прямой линии» президент сказал, что и речи не может идти о либерализации отношения к этому злу и к наркоторговцам. У нас есть механизмы защиты от столь пагубного явления. В их числе – направление наркозависимых на принудительное лечение», – отметил Владимир Сипягин.Решение о принудительном лечении принимает суд на основании экспертного заключения наркологов и психиатров. А дальше задача компетентных органов следить за тем, чтобы это решение исполняли. Однако кадровый голод узких специалистов «тормозит» работу системы: освидетельствования расписаны на много месяцев вперёд.Владимир Сипягин поручил разобраться с этой проблемой как можно скорее. Для этого в области проработают вопрос создания базовой кафедры для обучения психиатров и наркологов. Также речь шла о появлении еще одного стационара для экспертного обследования наркозависимых на базе Второй областной психиатрической больницы.На заседании антинаркотической комиссии также подняли вопрос о социальной реабилитации наркозависимых граждан. Чаще всего из-за минимальной мотивации после прохождения курса реабилитации (до 14-ти дней) люди, получившие помощь, вновь оказываются в своем привычном ареале обитания.Губернатор отметил, что во время реабилитации необходимо задействовать все социальные структуры области, чтобы человек находился как можно дольше вне криминальной среды.По данным на начало апреля 2019 года, на учёте во Владимирской области состоит 390 наркозависимых. Этот показатель не превышает среднего уровня по ЦФО. В регионе реализуют «дорожную карту» по реабилитации наркопотребителей на 2019-2020 годы. Однако общая доля граждан, уклоняющихся от принудительного лечения, в среднем по области превышает 50%.Отдельное внимание глава региона уделил подросткам, которые находятся в зоне риска. Чаще всего они проживают в неблагополучных семьях.«Надо с каждым таким ребёнком общаться, пока ещё не поздно. Устраивать на летнюю работу, отдавать в лагеря, записывать в спортивные секции. Это необходимо сделать до того, как подростки пристрастятся к пагубным привычкам», – подытожил Владимир Сипягин.