В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге проиграла команде Голландии со счетом 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге проиграла команде Голландии со счетом 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).Россиянки потерпели четвертое поражение кряду, 12-е в соревновании и с десятью очками заняли 14-е место в турнирной таблице, а голландки расположились на 11-й строчке, имея в активе 20 очков. Обе сборные не смогли пробиться в финальный этап турнира.Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.