Действия грузинского руководства при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам международных мероприятий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, власти республики допустили нападение радикалов на российскую делегацию.

Действия грузинского руководства при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам международных мероприятий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, власти республики допустили нападение радикалов на российскую делегацию.Комментируя ситуацию парламентским журналистам, председатель нижней палаты напомнил, что место проведения и организация сессии МАП были согласованы Грузией заранее. Как страна-организатор она ответственна за безопасность участников мероприятия, подчеркнул Володин.Однако власти республики не смогли обеспечить проведение сессии МАП и защитить российских законодателей от нападения и угроз, посетовал спикер Госдумы.По его словам, акция радикалов направлена не только против российской делегации, но и всех 25 государств Межпарламентской ассамблеи православия. "Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", – сказал Володин.С связи с происходящим председатель нижней палаты усомнился в способности руководства Грузии быть ответственным международным партнером.Напомним, в четверг, 20 июня, в Тбилиси проходило заседание 26-й Генеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалы и напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание в сопровождении охраны.